Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опасная усталость: невролог рассказала, о каких болезнях говорит постоянный упадок сил

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opasnaya-ustalost-nevrolog-rasskazala-o-kakih-boleznyah-govorit-postoyannyj-upadok-sil
Опасная усталость: невролог рассказала, о каких болезнях говорит постоянный упадок сил
Фото Andrea Piacquadio, pexels.com

Усталость после напряженного рабочего дня — этот нормально. Но если упадок сил преследует человека долгое время, стоит обратиться к врачу.

Невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская отмечает, что постоянная усталость может говорить о проблемах с нервной или эндокринной системами. По ее словам, усталость, проходящая сама по себе после отдыха — не повод для беспокойства.

«Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска. Это состояние сохраняется не один-два дня, не неделю. При хронической усталости бывают и сопутствующие симптомы. Это нарушенный сон, снижение интереса к жизни, извращенный аппетит, когда человек то вообще не ест, то накидывается на пищу», — сказала Голубинская.

В числе заболеваний, маскирующихся под усталость, она назвала депрессию, субдепрессивное состояние, психосоматический синдром и соматоформное расстройство.

«Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет», — предупредила врач.

Чтобы выяснить причину постоянной усталости, стоит обратиться к терапевту. Он назначит необходимые обследования. В том числе анализ крови, флюорографию и гастроскопию.

«Если человек практически здоров, его отправят к неврологу или психотерапевту для дальнейшего обследования. Невролог, со своей стороны, может направить на энцефалографию. Если выяснится, что причины хронической усталости связаны с состоянием психики, пациенту могут назначить антидепрессанты, работу с психологом или психотерапевтом», — сказала невролог.

Часто избавиться от постоянного упадка сил помогают прогулки.

«Иногда таким людям рекомендуется ходить —как минимум в течение часа дважды в неделю, чтобы мозг получал сигналы о движении», — цитирует Голубинскую радио Sputnik.

Читайте также: диетолог рассказала о возможных рисках из-за больших перерывов в приемах пищи.

Статьи
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. Дарью Трепову арестовали на 2 месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях