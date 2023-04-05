Опасная усталость: невролог рассказала, о каких болезнях говорит постоянный упадок сил

Усталость после напряженного рабочего дня — этот нормально. Но если упадок сил преследует человека долгое время, стоит обратиться к врачу.

Невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская отмечает, что постоянная усталость может говорить о проблемах с нервной или эндокринной системами. По ее словам, усталость, проходящая сама по себе после отдыха — не повод для беспокойства.

«Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска. Это состояние сохраняется не один-два дня, не неделю. При хронической усталости бывают и сопутствующие симптомы. Это нарушенный сон, снижение интереса к жизни, извращенный аппетит, когда человек то вообще не ест, то накидывается на пищу», — сказала Голубинская.

В числе заболеваний, маскирующихся под усталость, она назвала депрессию, субдепрессивное состояние, психосоматический синдром и соматоформное расстройство.

«Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет», — предупредила врач.

Чтобы выяснить причину постоянной усталости, стоит обратиться к терапевту. Он назначит необходимые обследования. В том числе анализ крови, флюорографию и гастроскопию.

«Если человек практически здоров, его отправят к неврологу или психотерапевту для дальнейшего обследования. Невролог, со своей стороны, может направить на энцефалографию. Если выяснится, что причины хронической усталости связаны с состоянием психики, пациенту могут назначить антидепрессанты, работу с психологом или психотерапевтом», — сказала невролог.

Часто избавиться от постоянного упадка сил помогают прогулки.

«Иногда таким людям рекомендуется ходить —как минимум в течение часа дважды в неделю, чтобы мозг получал сигналы о движении», — цитирует Голубинскую радио Sputnik.

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