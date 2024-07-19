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Внеплановые утренние учения со стрельбами пройдут 19 июля в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vneplanovye-utrennie-ucheniya-so-strelbami-projdut-19-iyulya-v-novorossijske
Внеплановые утренние учения со стрельбами пройдут 19 июля в Новороссийске
Фото Алины Сорокиной, «Кубань 24»

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы 19 июля с 11:00 до 13:00 проведут внеплановые учения.

Военные в ходе учений будут отрабатывать практические действия для отражения нападения беспилотников и безэкипажных катеров.

В связи с этим с молов военной гавани будут выполнять практические стрельбы из артиллерийской установки, сообщает МЦУ Новороссийска.

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