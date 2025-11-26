Внедрить систему строительных сберкасс предложили в Госдуме РФ

С их помощью россияне смогут брать займ на покупку недвижимости по фиксированной низкой ставке.

Депутат Сергей Миронов призвал запретить микрокредитные ипотечные организации, заменив их строительными сберкассами.

По его словам, это даст возможность приобретать жилье с помощью займов по низкой ставке — до 3%. Для этого нужно будет заключить договор о сбережениях и внести деньги в «общий котел».

«Чтобы после накопления нужной суммы на первый взнос они брали в стройсберкассе целевой жилищный займ по фиксированной низкой ставке. Ориентир — до 3% годовых», — сказал Миронов.

Парламентарий считает, что в микрокредитных ипотечных организациях есть риски как для заемщиков, так и для регионов. По мнению депутата, есть вероятность, что субъекты столкнутся с неэффективным использованием бюджетных денег при субсидировании программ по ипотеке. Причиной этого могут стать рост просроченной задолженности и возникновение дополнительной нагрузки на бюджеты, сообщает 360.ru.

