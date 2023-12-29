Внедорожник врезался в фуру на встречке в Сочи и загорелся, есть погибший

Авария со смертельным исходом произошла вечером 29 декабря на серпантине около села Вишневка в Лазаревском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121 во время движения выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП «Нива» загорелась. Находившийся в ней водитель погиб. По факту аварии полицейские проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

«В легковом автомобиле произошло возгорание, огонь распространился и в кабину грузовика. Спасатели оказали содействие пожарным расчетам. Возгорание полностью ликвидировано», — сообщает Служба спасения Сочи в Telegram.

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