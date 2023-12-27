В лобовом ДТП на Кубани погибли женщина и ее семилетний сын
Происшествия
27.12.2023 19:51
Смертельная авария произошла в Брюховецком районе 27 декабря в 12:40 на 32 км+300 м трассы Новоджерелиевская —Брюховецкая — Батуринская.
По предварительным данным, 65-летний водитель Tiggo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford.
В результате ДТП от полученных травм на месте скончались 35-летняя водитель Ford и ее 7-летний сын. Водителя второй иномарки госпитализировали с травмами, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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