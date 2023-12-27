Два человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 27 декабря около 13:30 в районе 3км + 600 м трассы Тихорецк — Ленинское Возрождение.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля LADA Granta ехал со стороны Тихорецка в сторону станицы Фастовецкой. Он съехал на обочину, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с другой «Ладой» под управлением 59-летнего местного жителя.

В результате ДТП два человека погибли до приезда скорой помощи. Еще двух человек госпитализировали в ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

По факту аварии проводится проверка.

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