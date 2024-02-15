Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Внедорожник сбил выбежавшую на дорогу 11-летнюю девочку в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnedorozhnik-sbil-vybezhavshuyu-na-dorogu-11-letnyuyu-devochku-v-sochi
Внедорожник сбил выбежавшую на дорогу 11-летнюю девочку в Сочи
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 14 февраля около 20:00 на улице Котляра.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем Mercedes ML, сбил 11-летнюю девочку. Уточняется, что девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода из-за припаркованного автомобиля.

Девочка получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: студент на Lada насмерть сбил пенсионерку в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях