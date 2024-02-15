Внедорожник сбил выбежавшую на дорогу 11-летнюю девочку в Сочи
Происшествия
15.02.2024 11:42
ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 14 февраля около 20:00 на улице Котляра.
По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем Mercedes ML, сбил 11-летнюю девочку. Уточняется, что девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода из-за припаркованного автомобиля.
Девочка получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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