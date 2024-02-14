Студент на Lada насмерть сбил пенсионерку в Краснодарском крае

Дорожное происшествие со смертельным исходом произошло в Апшеронске 14 февраля в 19:30 на улице 9-го января.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Lada Kalina во время движения наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате происшествия пешеход погибла на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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