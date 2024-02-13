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На Кубани легковушка сбила идущего по дороге пешехода, он умер в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-legkovushka-sbila-idushhego-po-doroge-peshehoda-on-umer-v-bolnitse
На Кубани легковушка сбила идущего по дороге пешехода, он умер в больнице
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 12 февраля на улице Чкалова, 89 А в станице Канеловской В Староминском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2199 ехал со стороны улицы Котовского в сторону улицы Коммунистической и сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении.

Пешехода доставили в больницу, где он умер в течение часа. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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