В Туапсе перевернулся грузовик, перевозивший мусор

Авария произошла 13 февраля около 4:25 на 57-м километре трассы Джубга — Сочи.

По предварительными данным, 48-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом «Тонар» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Грузовик выехал на встречную полосу и опрокинулся на металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали в больницу.

На участке дороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции, организован объезд места аварии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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