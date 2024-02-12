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Студент на иномарке насмерть сбил мужчину в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/student-na-inomarke-nasmert-sbil-muzhchinu-v-krasnodare
Студент на иномарке насмерть сбил мужчину в Краснодаре
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП со смертельным исходом произошло 11 февраля около 22:00 на улице Уральской.

По предварительным данным, 19-летний парень ехала на автомобиле Mazda CX5 и наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте, рядом с пешеходным переходом.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего мужчины, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: семь человек погибли в ДТП за минувшие выходные в Краснодарском крае. Всего с 9 по 11 февраля на дорогах Кубани зафиксировали 36 дорожно-транспортных происшествий.

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