Студент на иномарке насмерть сбил мужчину в Краснодаре

ДТП со смертельным исходом произошло 11 февраля около 22:00 на улице Уральской.

По предварительным данным, 19-летний парень ехала на автомобиле Mazda CX5 и наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте, рядом с пешеходным переходом.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего мужчины, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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