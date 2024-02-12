Семь человек погибли в ДТП за минувшие выходные в Краснодарском крае

Всего с 9 по 11 февраля на дорогах Кубани зафиксировали 36 дорожно-транспортных происшествий.

В результате них семь человек погибли и еще 42 получили различные травмы. Среди пострадавших восемь несовершеннолетних.

Из-за выезда на полосу встречного движения произошло шесть аварий, в них погиб человек и еще восемь получили травмы. По причине несоответствия скорости случилось 8 ДТП, в которых 10 человек пострадали.

За прошедшие выходные водители восемь раз наехали на пешеходов. В результате один человек погиб и еще восемь пострадали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: трое детей погибли в ДТП с поездом в Ставропольском крае. Смертельная авария произошла днем 11 февраля на 8 км перегона Светлоград — Мокрая Буйвола на регулируемом железнодорожном переезде.