Трое детей погибли в ДТП с поездом в Ставропольском крае

Смертельная авария произошла днем 11 февраля на 8 км перегона Светлоград — Мокрая Буйвола на регулируемом железнодорожном переезде.

Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль, которым управлял 35-летний мужчина. В результате происшествия на месте погибли трое детей: мальчики в возрасте 11 и 8 лет, а также 2-летняя девочка. Находившуюся в машине 31-летнюю девушку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Осмотрели место происшествия и назначили проведение необходимых экспертиз, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

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