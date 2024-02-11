Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Два человека погибли в аварии с машиной скорой помощи в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-avarii-s-mashinoj-skoroj-pomoshhi-v-krasnodarskom-krae
Два человека погибли в аварии с машиной скорой помощи в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Смертельной ДТП произошло 10 февраля около 17:45 в станице Калниболотской Новопокровского района.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди машиной скорой помощи. В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир легковушки.

Водитель и пассажир скорой помощи получили травмы, их госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: легковушка влетела в припаркованный большегруз на Кубани, водитель погиб.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях