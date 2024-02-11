Два человека погибли в аварии с машиной скорой помощи в Краснодарском крае
Происшествия
11.02.2024 09:22
Смертельной ДТП произошло 10 февраля около 17:45 в станице Калниболотской Новопокровского района.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди машиной скорой помощи. В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир легковушки.
Водитель и пассажир скорой помощи получили травмы, их госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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