Легковушка влетела в припаркованный большегруз на Кубани, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 10 февраля около 8:40 в хуторе Средние Чубурки Кущевского района.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Chery ехал со стороны села Красного в сторону поселка Октябрьского. Он выехал на встречную полосу и врезался в стоящий на обочине большегруз SCANIA с полуприцепом.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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