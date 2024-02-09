Пьяный неопытный водитель легковушки врезался в грузовик в Новокубанском районе

ДТП, в котором пострадал водитель легкового автомобиля, произошло 8 февраля около 23:00 в районе 5 км на подъезде к Новокубанску.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем ВАЗ 21102 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий большегруз MAN с полуприцепом.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Ему назначили амбулаторное лечение. Установлено, что стаж водителя легковушки — менее двух лет. Кроме того, освидетельствование, проведенное сотрудниками Госавтоинспекции, подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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