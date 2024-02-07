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Два водителя погибли в жестком лобовом ДТП под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-voditelya-pogibli-v-zhestkom-lobovom-dtp-pod-krasnodarom
Два водителя погибли в жестком лобовом ДТП под Краснодаром
Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгея

Авария со смертельным исходом произошла 7 февраля в 12:20 на 47 км федеральной трассы А-160 около Адыгейска.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Skoda Fabia выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Opel Astra под управлением 43-летнего краснодарца. От удара Skoda отбросило на «Газель», стоявшую на перекрестке.

В результате ДТП оба водителя легковушек умерли по пути в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Авария произошла 6 февраля около 16:00 на улице Советов в Абинске.

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