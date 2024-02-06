Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Абинске

Авария, в которой погибли два человека, произошла 6 февраля около 16:00 на улице Советов в Абинске.

По предварительным данным, столкнулись грузовой Mercedes и LADA Granta.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще трех пассажиров доставили в Абинскую ЦРБ.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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