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Пострадавшая в ДТП с автобусом на Кубани 7-летняя девочка умерла в больнице

Происшествия
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Пострадавшая в ДТП с автобусом на Кубани 7-летняя девочка умерла в больнице
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 28 января около 1:30 на 14 км федеральной трассы «Кавказ» в Павловском районе около станицы Новолеушковской.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Москва — Нальчик уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.

В результате ДТП на месте погибли пять человек: водитель и два пассажира автобуса, а также водитель и пассажир грузовика.  Еще 8 человек пострадали, их доставили в больницу. Самое тяжелое состояние было у 7-летней девочки, которая сидела за водительским креслом. У ребенка диагностировали разрывы селезенки и печени, а также повреждения кишечника.

Днем 6 февраля стало известно, что пострадавшая в ДТП с автобусом и грузовиком 7-летняя девочка умерла в больнице, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом из Москвы перевозили в больницы Краснодара из Павловского района на вертолетах санитарной авиации.

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