Пострадавших в ДТП с автобусом перевозят в больницы Краснодара на вертолетах

Рейсовый автобус Москва — Нальчик в ночь на 28 января столкнулся с грузовиком на трассе «Кавказ» в Павловском районе.

В результате аварии пять человек погибли и еще восемь пострадали. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи. Все пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в станице Павловской.

«Задействована санитарная авиация ККБ №1 и ДККБ. Специалисты Детской краевой больницы вместе с врачами Павловской ЦРБ провели операцию, состояние пациента стабильно», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Он уточнил, что при помощи санитарной авиации в ККБ № 1 планируют транспортировать еще одного пациента.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Назначили проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертиз