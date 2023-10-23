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Внедорожник сбил подростка на мотоцикле в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnedorozhnik-sbil-podrostka-na-mototsikle-v-novorossijske
Внедорожник сбил подростка на мотоцикле в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Авария произошла 22 октября в 19:30 на улице Видова, 79.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Genezis без госномеров разворачивался в запрещенном месте и сбил мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток.

В результате ДТП подростка с травмами госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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