Внедорожник сбил подростка на мотоцикле в Новороссийске

Авария произошла 22 октября в 19:30 на улице Видова, 79.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Genezis без госномеров разворачивался в запрещенном месте и сбил мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток.

В результате ДТП подростка с травмами госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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