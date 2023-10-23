Внедорожник сбил подростка на мотоцикле в Новороссийске
Происшествия
23.10.2023 13:08
Авария произошла 22 октября в 19:30 на улице Видова, 79.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Genezis без госномеров разворачивался в запрещенном месте и сбил мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток.
В результате ДТП подростка с травмами госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
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