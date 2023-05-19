Внедорожник сбил 5-летнюю девочку в Краснодарском крае

Авария произошла 18 мая около 16:00 на улице Деповской в Кропоткине. Девочка жива, но получила травмы.

По предварительным данным, 57-летний водитель ехал за рулем Porsche Cayenne и сбил 5-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованной машины. Ребенок был на дороге без сопровождения взрослых.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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