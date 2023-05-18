В Анапе иномарка сбила 16-летнего подростка, который перебегал дорогу

Авария произошла 18 мая в 9:12 на 6-м километре подьезда к Анапе.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Skoda сбил 16-летнего подростка, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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