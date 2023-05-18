Грузовик смял легковушку на трассе под Новороссийском, пострадала женщина

ДТП произошло 18 мая в 9:31 на трассе в районе станицы Натухаевской.

По предварительный данным, 47-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz ехала из станицы Натухаевской в сторону Анапы. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком MAN. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место спасатели отключили АКБ легкового автомобиля и оказали доврачебную помощь пострадавшей женщине.

«Берегите свою жизнь и жизнь окружающих! За рулем нужно быть внимательным!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Женщина была госпитализирована с переломами и травмами.

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