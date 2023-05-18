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Грузовик смял легковушку на трассе под Новороссийском, пострадала женщина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-smyal-legkovushku-na-trasse-pod-novorossijskom-postradala-zhenshhina
Грузовик смял легковушку на трассе под Новороссийском, пострадала женщина
Фото t.me/alekseioderov

ДТП произошло 18 мая в 9:31 на трассе в районе станицы Натухаевской.

По предварительный данным, 47-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz ехала из станицы Натухаевской в сторону Анапы.  Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком MAN. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место спасатели отключили АКБ легкового автомобиля и оказали доврачебную помощь пострадавшей женщине.

«Берегите свою жизнь и жизнь окружающих! За рулем нужно быть внимательным!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Женщина была госпитализирована с переломами и травмами.

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