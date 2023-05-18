Пьяный водитель перевернулся на иномарке и опрокинул ее в канаву в Кропоткине

Авария произошла 17 мая около 6:00 в районе пересечения улиц Шаумяна и Авиационной.

По предварительным данным, 21-летний водитель Peugeot 206 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в водосточную яму.

В результате ДТП водитель получил травмы. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, у водителя были признаки опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пройти освидетельствование, однако он отказался. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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