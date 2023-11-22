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Внедорожник насмерть сбил 87-летнюю женщину на пешеходном переходе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnedorozhnik-nasmert-sbil-87-letnyuyu-zhenshhinu-na-peshehodnom-perehode-v-sochi
Внедорожник насмерть сбил 87-летнюю женщину на пешеходном переходе в Сочи
Фото пресс-службы УВД Сочи

Дорожное происшествие со смертельным исходом случилось в Центральном районе.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Great Wall допустил наезд на 87-летнюю женщину на пешеходном переходе, сдавая назад.

В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы. Позже она умерла в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Читайте также: водитель Largus насмерть сбил 88-летнего мужчину на пешеходном переходе в Ейске. Авария со смертельным исходом произошла 21 ноября около 11:00 на улице Мичурина.

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