Внедорожник насмерть сбил 87-летнюю женщину на пешеходном переходе в Сочи

Дорожное происшествие со смертельным исходом случилось в Центральном районе.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Great Wall допустил наезд на 87-летнюю женщину на пешеходном переходе, сдавая назад.

В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы. Позже она умерла в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Читайте также: водитель Largus насмерть сбил 88-летнего мужчину на пешеходном переходе в Ейске. Авария со смертельным исходом произошла 21 ноября около 11:00 на улице Мичурина.