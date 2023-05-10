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Внедорожник на встречке столкнулся с двумя легковушками в Кавказском районе, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnedorozhnik-na-vstrechke-stolknulsya-s-dvumya-legkovushkami-v-kavkazskom-rajone-est-pogibshij
Внедорожник на встречке столкнулся с двумя легковушками в Кавказском районе, есть погибший
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 9 мая около 19:00 на 115 км трассы «Краснодар — Кропоткин».

По предварительным данным, водитель автомобиля Range Rover выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Mitsubishi и Volkswagen.

В результате аварии 51-летний водитель Mitsubishi скончался на месте от полученных травм. Пострадали трое его пассажиров, в том числе ребенок. Кроме того, госпитализировали трех пассажиров Range Rover, среди которых двое несовершеннолетних.

Сотрудники пожарной охраны оказали первую помощь пострадавшим и извлекли их из автомобилей, а также смыли горючие материалы с проезжей части, сообщает пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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