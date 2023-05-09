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Иномарка снесла кадку с деревом перед стелой «Город воинской славы» в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-snesla-kadku-s-derevom-pered-steloj-gorod-voinskoj-slavy-v-anape
Иномарка снесла кадку с деревом перед стелой «Город воинской славы» в Анапе
Фото t.me/pva_anapa

ДТП произошло вечером 9 мая на улице Ленина. Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что легковушка протаранила кадку с деревом и вылетела на площадку перед стелой «Город воинской славы».

«По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем Ford Focus допустил съезд с дороги и врезался в кадку. В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в  отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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