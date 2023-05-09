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Груженный овощами грузовик перевернулся на Мамайском перевале, пострадали три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzhennyj-ovoshhami-gruzovik-perevernulsya-na-mamajskom-perevale-postradali-tri-cheloveka
Груженный овощами грузовик перевернулся на Мамайском перевале, пострадали три человека
Фото пресс-службы ОГИБДД УВД Сочи

ДТП произошло 9 мая около 14:40 на Мамайском перевале около Мамай-Кале.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна лежащая на боку грузовая «Газель» и рассыпанные по дороге овощи. Очевидцы сообщили, что движение на этом участке дороги затруднено.

По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и грузовик опрокинулся. В результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу. Специалисты очищают проезжую часть от последствий ДТП. Движение затруднено, сообщает пресс-служба ФКУ Упродор «Черноморье».

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины аварии уточняются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.

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