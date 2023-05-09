Груженный овощами грузовик перевернулся на Мамайском перевале, пострадали три человека

ДТП произошло 9 мая около 14:40 на Мамайском перевале около Мамай-Кале.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна лежащая на боку грузовая «Газель» и рассыпанные по дороге овощи. Очевидцы сообщили, что движение на этом участке дороги затруднено.

По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и грузовик опрокинулся. В результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу. Специалисты очищают проезжую часть от последствий ДТП. Движение затруднено, сообщает пресс-служба ФКУ Упродор «Черноморье».

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины аварии уточняются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.

Читайте также: самосвал завис над обрывом после массового ДТП на серпантине в Сочи. Авария произошла в Лазаревском районе около поселка Якорная Щель.