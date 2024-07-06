Влетевший в автобус под Джубгой мотоциклист умер в больнице

Серьезная авария произошла 5 июля в 15:50 на автодороге в селе Лермонтово.

Предварительно, 32-летний мотоциклист из Краснодара на большой скорости врезался в автобус, который выезжал с территории базы отдыха и не предоставил ему положенное преимущество в движении.

В результате аварии мотоциклист и его 25-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Их госпитализировали в больницу Геленджика.

Спустя некоторое время водитель мотоцикла умер в реанимации от полученных травм, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: один человек погиб и двое пострадали в ДТП легковушки и грузовика в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 4 июля около 13:00 в районе 2-го километра трассы Брюховецкая — Переясловская.