Власти Южной Осетии обсуждают с Москвой вопрос вхождения в состав России

Об этом сообщил председатель парламента республики Алан Алборов.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с РФ с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — рассказал Алборов.

Он отметил, что Цхинвал и Москва проводят скоординированную внешнюю политику. Как только власти придут к соглашению, вопрос вхождения в состав России будет решен.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и парламенту выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России. При этом в мае 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии, заявил, что Москва не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.

Позже директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отмечал, что если Южная Осетия направит конкретные предложения, их рассмотрят, сообщает РИА «Новости».

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