О готовности к переговорам по украинскому конфликту президент России Владимир Путин сообщил в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что переговоры по Украине обязательно должны основываться на реальном положении дел на фронте.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств», — сказал Путин.

Президент отметил, что российские власти готовы к серьезному разговору по Украине. Путин сказал, что Россия намерена решать все конфликты мирными средствами. Он добавил, что мирное решение по Украине не должно стать паузой для новой подготовки противника.

Путин уверен, что поставки новых вооружений и присутствие иностранных войск не смогут существенно изменить ситуацию на поле боя. По его словам, инициативе на линии боевого соприкосновения в последнее время полностью перешла к Вооруженным Силам РФ.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость поддержки новых регионов России. Их необходимо поднимать на общефедеральный уровень по всем показателям.

«Мы пришли на помощь этим людям. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего», — цитирует Путина РИА «Новости».

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