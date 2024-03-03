Православные священники из Краснодарского края посетили военных в зоне СВО

Священнослужители из станицы Медведовской приехали в бойцам группировки «Запад» и провели богослужение в полевых условиях в тыловом районе в зоне проведения специальной военной операции.

«Мы приехали из далеких краев по приглашению проведать наших знакомых воинов, морально и духовно поддержать, ну и физически, конечно, передать небольшие подарки от наших станичников», — сказал настоятель храма святителя Николя Чудотворца станицы Медведовской иерей Никита Ревякин.

Он отметил, что прихожане его храма изготавливают окопные свечи и маскировочные сети для участников СВО.

Благодаря приезду кубанских священников бойцы группировки «Запад» смогли принять участие в таинстве причастия, не отрываясь от несения военной службы, сообщает Министерство обороны РФ.

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