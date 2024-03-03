Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Православные священники из Краснодарского края посетили военных в зоне СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/svyashhenniki-iz-krasnodarskogo-kraya-posetili-voennyh-v-zone-svo?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Православные священники из Краснодарского края посетили военных в зоне СВО
Скриншот видео Минобороны РФ

Священнослужители из станицы Медведовской приехали в бойцам группировки «Запад» и провели богослужение в полевых условиях в тыловом районе в зоне проведения специальной военной операции.

«Мы приехали из далеких краев по приглашению проведать наших знакомых воинов, морально и духовно поддержать, ну и физически, конечно, передать небольшие подарки от наших станичников», — сказал настоятель храма святителя Николя Чудотворца станицы Медведовской иерей Никита Ревякин.

Он отметил, что прихожане его храма изготавливают окопные свечи и маскировочные сети для участников СВО.

Благодаря приезду кубанских священников бойцы группировки «Запад» смогли принять участие в таинстве причастия, не отрываясь от несения военной службы, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: медицинский автомобиль отправили в зону СВО из Краснодара. Транспорт оснащен всем необходимым для оказания первой помощи бойцам на передовой.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях