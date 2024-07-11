Власти Туапсинского района опровергли слухи о новом крупном пожаре в бухте Инал

Утром 11 июля в социальных сетях появилась информация о том, что в бухте Инал на месте, где на днях загорелось 1,2 га леса, снова произошло крупное возгорание.

В некоторых Telegram-каналах опубликовали видеозаписи с работой пожарных машин и спасателей в бухте Инал. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что выезд пожарного расчета на месте выполнялся для мониторинга пожароопасной обстановки. При этом, очагов возгорания и тления не выявили.

Власти Туапсинского района рассказали, что угрозы распространения огня в бухте Инал сейчас нет. Отмечается, что на скалах около моря наблюдают задымление. На месте работают сотрудники местной лесопожарной станции и «Кубань-СПАС», сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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