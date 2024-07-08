Крупный пожар у моря в Туапсинском районе ликвидировали спустя почти сутки

Возгорание в лесу возле берега в районе бухты Инал произошло вечером 7 июля.

В 22:40 прибывшие на место спасатели зафиксировали пожар в лесу на площади 0,3 га. Позже она увеличилась до 1,2 га.

Локализовать крупный лесной пожар удалось к утру 8 июля. В 18:00 стало известно, что возгорание полностью ликвидировали.

В тушении пожара приняли участие 102 человека и 21 единица техники. Для ликвидации огня задействовали и авиацию. Вертолет Ка-32 выполнил 33 сброса воды, сообщает «Краевой лесопожарный центр».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, причиной лесного пожара в бухте Инал стал запуск фейерверка. Полиция ищет возможных поджигателей. Из четырех ближайших баз отдыха были эвакуированы порядка 100 человек.