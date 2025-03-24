Власти Сочи погасили муниципальный долг в 1,5 млрд рублей

Сочи досрочно погасил муниципальный долг перед бюджетом Краснодарского края. Об этом глава города-курорта Андрей Прошунин сообщил 24 марта в своих соцсетях.

«В 2024 году Сочи сократил муниципальный долг перед Краснодарским краем на 1,5 млрд рублей. В этом году приняли меры, чтобы досрочно погасить оставшиеся 131,95 млн. Сейчас все долговые обязательства перед регионом выполнены полностью», — написал Прошунин в Telegram.

Мэр Сочи отметил, что собственные доходы города по итогам 2024 года составили 3,6 млрд рублей. По этому показателю курорт входит в число лидеров в крае. Бюджет с учетом привлеченных федеральных и краевых средств на нацпроекты и госпрограммы составил 32,7 млрд.

По словам Прошунина, в этом году бюджетные возможности Сочи практически удвоятся благодаря крупным проектам комплексного развития.

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