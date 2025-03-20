Долг в 8,7 млн рублей выплатил завод в Ейске после вмешательства приставов

В Ейское отделение судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании задолженности по электроэнергии более 8,7 млн рублей со станкостроительного завода.

Должнику сообщили о возбуждении производства через «Госуслуги», долг он частично оплатил. Чтобы ускорить процесс выплаты задолженности, пристав вручил требование об исполнении решения суда для юридических лиц.

Он предупредил директора об уголовной ответственности за неисполнение приговора и вынес постановление об обращении взыскания суммы на счета должника в банках. Для выплаты долга руководителю дали срок в три дня.

Предпринятые судебным приставом меры оказали положительные действие — руководство завода оплатило полную сумму долга по электроэнергии в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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