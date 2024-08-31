Власти Сочи ожидают исторический максимум числа туристов по итогам 2024 года

С июня по август главный курорт России принял уже более 3,2 млн отдыхающих. С начала года Сочи посетили уже свыше 5,7 млн туристов. Турпоток вырос на 6,2%.

Изучив динамику посещения курорта за 8 прошедших месяцев и бронирование на осень и декабрь, сотрудники мэрии Сочи пришли к выводу, что общее число туристов по итогам 2024 года может составить около 8 млн человек.

«Хочу поделиться нашим новым прогнозом. Мы ожидаем новый исторический максимум», — написал в Telegram мэр Сочи Андрей Прошунин.

По его словам, в этом году все популярные туристического объекты курорта демонстрируют рост посетителей. Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник — почти на 30%, а горные курорты — на 10%. Отели, рестораны и магазины Сочи тоже в хорошей динамике по числу посетителей.

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