Туристы из Ирана стали чаще отдыхать в Сочи

О росте интереса туристов из Ирана к Сочи рассказали в Ассоциации туроператоров России.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в Россию из Ирана приезжают десятки тысяч туристов. Часть из них проводят отпуск в Сочи.

«В этом году есть интерес со стороны иранских туристов. Это фиксируют туроператоры непосредственно к Сочи. В общей сложности поток пока совсем маленький. Пока мы можем говорить о десятках тысячах туристов, приезжающих из Ирана в Россию, часть из которых выбирает в качестве места отдыха Сочи», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что, как правило, доля иностранных туристов в РФ небольшая. Пик пришелся на период после чемпионата мира по футболу в 2018 году. Но даже тогда поток составлял порядка 5%. При этом большая часть иностранных туристов прибывала из стран СНГ, сообщает «РБК Краснодар».

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