Эксперты сравнили Сочи с Шри-Ланкой из-за чайных плантаций

Эксперты составили список локаций на территории РФ, которые похожи на популярные зарубежные курорты. В частности, по их мнению, Сочи можно сравнить со Шри-Ланкой.

Сходство с островами в Индийском океане, по их словам, в том, что в Сочи тоже есть чайные плантации. Самые северные чайные плантации в мире — один из символов города-курорта.

«Плантации расположены в районе Мацесты. Выращивать культуру в Сочи начали ещё до революции: благодаря уникальному климату и почвам Черноморского побережья, местный чай отличается мягким вкусом и ароматом», — отметили эксперты.

Также в своем исследовании они отметили, что, в среднем, туристы предпочитают останавливаться в Сочи на четыре дня. Стоимость аренды квартиры посуточно в августе составляла порядка 4,7 тыс. рублей.

Кроме того, эксперты сравнили село Оленевка в Крыму с Мальдивами, напомнили о гейзерных полях в Кроноцком государственном биосферном заповеднике на Камчатке и живописном плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии. Последнее, по их мнению, можно сравнить с Гранд-каньоном в США.

Еще один «заграничный» ландшафт советуют искать на озере Баскунчак близ Актубинска. Оно напоминает высохшее солёное озеро Салар-де-Уюни в Боливии, сообщает RT.

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