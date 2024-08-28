Тридцатилетнее оливковое дерево высадили в парке «Ривьера» в Сочи

Олива европейская — климатически прихотливое вечнозеленое дерево, в дикой природе не встречается.

Возраст высаженного в «Ривьере» растения — около 30 лет. Поэтому жители и гости курорта смогут посмотреть не только на само дерево, но и на его плоды.

«Издревле олива считалась священным деревом, даром богини Афины, и символом долголетия и мудрости», — сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Кроме того, в ближайшее время в рамках масштабного преображения в парке «Ривьера» появятся новые зеленые зоны.

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