Две зоны отдыха благоустроят в Новороссийске за деньги курортного сбора

Новороссийск включили в число городов, где проводится эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора, с начала 2024 года.

Новороссийску, как участнику эксперимента, в начале года авансом предоставили субсидию на развитие курортной инфраструктуры. Решение о том, какие объекты благоустроить за счет выделенной субсидии, в администрации принимали совместно с горожанами.

Во время голосований, которые провели на городских новостных порталах, определили две локации, которые благоустроят. Ими стали платановая аллея вдоль улицы Мира и часть набережной в районе Западного мола.

На платановой аллее на улице Мира установят бульварные скамейки с видом на бухту и крейсер «Михаил Кутузов».

В районе Западного мола установят малые архитектурные формы, благодаря которым горожане смогут отдыхать с видом на бухту.

Оба объекта планируют благоустроить до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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