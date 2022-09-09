Власти Славянского района практически полностью выплатили компенсации пострадавшим от ЧС
Общество
09.09.2022 18:30
Во время разгула стихии летом 2022 года в Славянском районе подтопило более 400 жилых помещений. В список пострадавших включили 1 тыс. 95 жителей муниципалитета.
«Славянский район сегодня практически полностью выплатил материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате ЧС. Свыше 22 млн рублей из бюджета края получил муниципалитет на выплаты пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края.
Пострадавшие от ЧС получили единовременную выплату в 10 тыс. рублей, а также 50 тыс. рублей за частичную и 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.
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