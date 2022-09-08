В Сочи на выплаты пострадавшим от ЧС выделили более 32 млн рублей
Общество
08.09.2022 11:29
Средства выделили из краевого бюджета.
«Благодаря решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об оказании финансовой поддержки Сочи, горожане получат выплаты до 10 сентября. Из муниципального бюджета будет осуществлено софинансирование краевых средств», — сообщила замглавы Сочи Светлана Калинина.
Пострадавшим от непогоды установлены выплаты: единовременная по 10 тыс. рублей; при частичной утрате имущества — по 50 тыс. рублей; при полной потере имущества — 100 тыс. рублей.
В Сочи с 22 по 24 июля из-за обильных осадков подтопило 153 дома. Число пострадавших граждан составило 644 человека, сообщает пресс-служба мэрии.
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