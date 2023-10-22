Власти рассмотрят возможность введения курортного сбора в Сочи с автомобилистов

В ЗСК поступило письмо с просьбой создать соответствующую рабочую группу. Она займется рассмотрением вопросов по оптимизации автомобильного трафика в пиковые сезонные нагрузки.

«Проблема транспортной доступности актуальна не только для Сочи, но и других крупных и курортных городов Краснодарского края. Решением данной проблемы комитет занимается уже не один год. В настоящее время разрабатывается постановление ЗСК, которое будет регулировать отдельные отношения в сфере организации дорожного движения на территории региона», — сообщили в краевом парламенте.

В ЗСК отметили, что рассматривается целесообразность изменений в федеральное законодательство по введению ограничений на всех дорогах при въезде в Сочи.

«А также введение курортного сбора за пользование личным транспортом на территории Сочи со всех иногородних. В настоящий момент рабочая группа взяла месяц на обсуждение каждого пункта. После того, как все предложения будут рассмотрены профильными специалистами, по ним будут приняты конкретные решения», — сообщает пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года объем курортного сбора в Сочи превысил 300 млн рублей.