С начала года объем курортного сбора в Сочи превысил 300 млн рублей

Курортный сбор с отдыхающих в Сочи взимают с июля 2018 года. Сейчас его размер составляет 50 рублей в сутки.

За первые девять месяцев текущего года с курортного сбора город получил 300 млн рублей. За весь период в Сочи с туристов собрали уже более 1 млрд рублей.

Все средства с курортного сбора направляют на благоустройство туристической инфраструктуры. В ближайшие годы на деньги от курортного сбора планируют масштабно улучшить общественные пространства в Сочи, в том числе набережные рек Мацеста и Мзымта. Кроме того, запланировали благоустройство сквера «Комсомольского» и замену брусчатки на тротуарах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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