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Власти Приморско-Ахтарского района выплатили 50 тыс. рублей девочке, укушенной бродячей собакой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-primorsko-ahtarskogo-rajona-vyplatili-50-tys-rublej-devochke-ukushennoj-brodyachej-sobakoj
Власти Приморско-Ахтарского района выплатили 50 тыс. рублей девочке, укушенной бродячей собакой
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Собака напала на 6-летнюю девочку на одной из улиц Приморско-Ахтарска еще в 2021 году. Животное укусило ребенка за лицо, причинив вред здоровью и психологическую травму.

Мать девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы, чтобы возместить причиненный ущерб. К ответственности через суд привлекли администрацию Приморско-Ахтарского района, в обязанности которой входит отлов бездомных животных на территории муниципалитета.

По решению суда власти Приморско-Ахтарского района выплатили матери пострадавшей девочки компенсацию в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре. Ранее в соцсетях появилась информация, что днем 12 марта около спортивной площадки в ЖК «Перспектива» на улице Героев Разведчиков выгуливаемая без намордника собака вырвалась от хозяйки и напала на женщину.

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