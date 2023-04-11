Власти Приморско-Ахтарского района выплатили 50 тыс. рублей девочке, укушенной бродячей собакой

Собака напала на 6-летнюю девочку на одной из улиц Приморско-Ахтарска еще в 2021 году. Животное укусило ребенка за лицо, причинив вред здоровью и психологическую травму.

Мать девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы, чтобы возместить причиненный ущерб. К ответственности через суд привлекли администрацию Приморско-Ахтарского района, в обязанности которой входит отлов бездомных животных на территории муниципалитета.

По решению суда власти Приморско-Ахтарского района выплатили матери пострадавшей девочки компенсацию в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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