Власти Приморско-Ахтарского района выплатили 50 тыс. рублей девочке, укушенной бродячей собакой
Собака напала на 6-летнюю девочку на одной из улиц Приморско-Ахтарска еще в 2021 году. Животное укусило ребенка за лицо, причинив вред здоровью и психологическую травму.
Мать девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы, чтобы возместить причиненный ущерб. К ответственности через суд привлекли администрацию Приморско-Ахтарского района, в обязанности которой входит отлов бездомных животных на территории муниципалитета.
По решению суда власти Приморско-Ахтарского района выплатили матери пострадавшей девочки компенсацию в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре. Ранее в соцсетях появилась информация, что днем 12 марта около спортивной площадки в ЖК «Перспектива» на улице Героев Разведчиков выгуливаемая без намордника собака вырвалась от хозяйки и напала на женщину.
- На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
- В Краснодаре ночью 3,5 часа тушили крупный пожар на складе покрышек
- Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре
- Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе
- Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
- Запретить вылов дельфинов в России для развлечения могут с 1 марта 2024 года