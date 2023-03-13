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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-vozbudit-ugolovnoe-delo-posle-napadeniya-sobaki-na-zhenshhinu-v-krasnodare
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
Фото из соцсетей

Ранее в соцсетях появилась информация, что днем 12 марта около спортивной площадки в ЖК «Перспектива» на улице Героев Разведчиков выгуливаемая без намордника собака вырвалась от хозяйки и напала на женщину.

По словам очевидцев, собака вцепилась женщине в живот. От серьезных травм ее спас ремень. Находившиеся рядом люди заступились за женщину и отогнали собаку. Этой информацией заинтересовались в правоохранительных органах.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на женщину в краевой столице и предоставить доклад. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения стаи собак на ребенка. Инцидент произошел 23 февраля около 17:30 в Юбилейном микрорайоне на проспекте Чекистов, 42 около ТЦ «Vegas».

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