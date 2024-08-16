Власти предусмотрели 11 автобусов для подвоза детей к школе № 66 Краснодара

Речь идет об учебном заведении в Прикубанском округе краевой столицы на улице Уссурийской, 2.

До школы № 66 дети смогут доезжать на 10 регулярных маршрутах. Также в новом учебном году запустят муниципальный маршрут № 66 «Улица Московская — улица Петра Кононыхина», который будет работать по регулируемому тарифу. Новые автобусы буду оснащены сплит-системами, датчиками пассажиропотока и видеонаблюдением.

Подробнее о всех маршрутах к этому учебному заведению можно узнать по ссылке. Всего школьников будут отвозить 194 транспортных средства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для проезда на городских маршрутах краснодарским школьникам будут выдавать бесплатные проездные на 50 поездок в месяц. Приобрести их можно в пунктах выдачи ООО «Электронный билет Кубани».