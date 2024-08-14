Новый автобусный маршрут запустят в Краснодаре с 1 сентября

Автобус № 66 будет следовать от улицы Московской до улицы Петра Кононыхина.

Все автобусы буду оснащены сплит-системами, датчиками пассажиропотока и видеонаблюдением. Перевозить они могут более 50 человек. Первый рейс назначен на 6:30, последняя машина вернется в автопарк в 22:00.

«Маршрут увеличит транспортную доступность жилищных комплексов «Дыхание», «Любимово», коттеджных поселков «Николино парк» и «Крепость». Также он станет успешной альтернативой школьному подвозу. На нем ученики будут добираться на уроки в школы № 11, 66 и филиал школы № 102 в микрорайоне Любимово», — рассказал директор городского департамента транспорта Андрей Белугин.

Кроме того, жителям микрорайона с новым маршрутом станет удобнее уехать в разные части города — конечная остановка расположена на пересечении улиц Петра Метальникова и Московской, откуда в любой район можно добраться на трамвае.

По будням на линии будут работать 10 автобусов, по субботам — 8, по воскресеньям и праздничным дням — 4.

В прямом направлении автобусы будут ехать по улицам Московской, Петра Метальникова, Российской, Уссурийской, Яснополянской, Чепигинской, Батуринской, Кирилла Россинского, Краеведа Соловьева, Дорожной, Петра Кононыхина.

В обратном направлении — Петра Кононыхина, Дорожной, Краеведа Соловьева, Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской, Яснополянской, Уссурийской, Российской, Петра Метальникова, Московской.

Школьники смогут передвигаться на новом маршруте благодаря проездному, рассчитанному на 50 поездок. Приобрести его можно в пунктах выдачи ООО «Электронный билет Кубани», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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